غموض حول جاهزية عبدالفتاح عسيري للمشاركة أمام الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن عبدالفتاح عسيري لاعب نادي النصر تعافي من الإصابة التي لحقت به منذ مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، ولكن لم تتأكد بعد جاهزيته للمشاركة أمام الأهلي في كلاسيكو الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين.
بينما تأكد غياب الثنائي بيتي مارتينيز وخالد الغنام عن مواجهة النصر والأهلي يوم السبت، لعدم جاهزيتهما لذلك لم يشاركا في التدريبات الجماعية للفريق يوم أمس.
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته القادمة ضد الأهلي على استاد الملك فهد بالرياض يوم السبت، في تمام الساعة و7:45 بتوقيت مكة المكرمة.