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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

محمد حقوي
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلو فيه
🚴‍♀️
يا العمل... الاعتراف بالخطأ فضيله... ولاكن يجب تصحيحه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الفايده من قتلهن وتركهن مرميات كذا ........؟؟

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