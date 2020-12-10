حسم الجدل حول إيقاف فيصل البلوي بعد أخطاء الهلال والرائد 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت لجنة الحكام التابعة لاتحاد القدم أن أنباء إيقاف الحكم فيصل البلوي الذي أدار مباراة الرائد والنصر غير صحيحة.
وأشارت لجنة الحكام إلى أنها عادة ما تقوم بإراحة الحكم أو الطاقم التحكيمي عن إدارة أي مباراة في الجولة التالية، إذا شهدت حالات جدلية كبيرة، للمحافظة عليه، كما فعلت مع الحكم شكري الحنفوش الذي خضع لراحة جولة واحدة، ليعود في الجولة الأخرى، وهو ما سيجري مع البلوي، وفقا للزميلة " الشرق الأوسط ".
واعترفت لجنة الحكام، بخطأين للحكم فيصلي البلوي، الذي أدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالهلال أمام نظيره الرائد، في الجولة السابعة من دوري المحترفين.
ولفتت لجنة الحكام، إلى خطأ الحكم فيصل البلوي، بعدم احتساب هدف الهلال الصحيح لياسر الشهراني، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الرائد.
وكان فريق الهلال فاز على مضيفه الرائد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.