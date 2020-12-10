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"حساب المواطن" يكشف سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين

Time منذ 35 دقيقة
Views 1677
"حساب المواطن" يكشف سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن سبب ايقاف حسابات بعض المستفيدين، مؤكداً أن ذلك يحدث عندما لا يقوم المستفيد بتصحيح البيانات الخاصة به أو تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً.

كما حدد البرنامج عدة إرشادات يجب اتباعها إذا ظهر لدى المستفيد أن حالة دفعة الدعم لا تزال تحت الإجراء، وهي كالتالي:

1-مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع

2- توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم

3-إرفاق كشف الحساب

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أحدث التعليقات

زائر
جميلة في الدنيا وسيدة حور العين في الجنة -
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم مجرد خرقه بدون اي انجازات اوتاريخ مشرف -- لذلك اخترعو سالفه اساطير النصر والهداف التاريخي والبكش التاريخي وفي الاخير متذيل الترتيب وكل اساطيرهم اللي كانو في الماضي فشوش ضحكو على واقعهم الفشوش
د محمد ماجد بخش
المناهج تئن من سخافة مقررات العلوم بزعم وفرض التركيب الذري والتشكيل الإلكتروني والأولى فهمها على نحو مغناطيسي ثقالي فراغي محدد بتحديد الفترات الممثلة لدرجات الثقالة الافتراضية الممثلة بدلالات عددية مرتبطة بوحدة الثبات والمجموع والدرجات الفراغية العددية المحورية المكافئة والمستقلة مركزيا في إطار ممثل موحد باستعمال وحدات العناصر كممثل لوحدات العنصر وعددها ممثلا بوحدات العنصر المكافئة التي تعتمد على درجة ثقل المركز ودرجة الفراغ الممثلة لمحيطه وحالة وصفه بوحدات ممثلة للدرجات وفترات ممثلة بالوحدات.
د محمد ماجد بخش
اللعبة سخيفة جدا والمهم أن المغناطيسية ليست في الوحدات الممثلة لها بل في الثقل العام ولذلك تسمى حديثا بالفجوات بين الإلكترونات وهي مساحة الفراغ المكافيء بمساحة وحدة مجموع درجات الثقل. حيث العدد المغناطيسي يمثل لدرجتي الثبات وهما درجة الارتباط ودرجة ثبات درجة الارتباط المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
يعني:- تمثيل وحدات العناصر الذرية بوحدات العنصر العددية، وتمثيل وحدات العناصر العددية لوحدات العنصر الذرية، وتمثيل جميع وحدات العناصر الذرية بوحدات العناصر العددية

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