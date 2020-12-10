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الأرصاد تتوقع أقل معدل في هطولات الأمطار خلال فترة الشتاء

Time منذ ساعة
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الأرصاد تتوقع أقل معدل في هطولات الأمطار خلال فترة الشتاء

جدة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة هذا العام ومن المتوقع - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار بأقل من المعدل على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء.

وعن درجات الحرارة، بيّن التقرير المناخي أن هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب وغرب المملكة ، وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي ، بينما تكون الحرارة حول المعدل في فصل الشتاء على وسط وجنوب غرب المملكة ، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى (-1) درجة مئوية.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة التي يطلق عليها علميًا بالحالات المتطرفة تشمل موجات البرد أو أمطار غزيرة وتساقط الثلوج ، مبينًا التقرير أن هذه الحالات لا تظهر فيه مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) , التي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.

كما شمل التقرير توقعًا لأشهر فصل الشتاء التي بدأت من شهر ديسمبر الجاري ، يناير، فبراير، وأهم الملامح المناخية لفصل الشتاء خلال 35 عامًا الماضية.

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أحدث التعليقات

زائر
جميلة في الدنيا وسيدة حور العين في الجنة -
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم مجرد خرقه بدون اي انجازات اوتاريخ مشرف -- لذلك اخترعو سالفه اساطير النصر والهداف التاريخي والبكش التاريخي وفي الاخير متذيل الترتيب وكل اساطيرهم اللي كانو في الماضي فشوش ضحكو على واقعهم الفشوش
د محمد ماجد بخش
المناهج تئن من سخافة مقررات العلوم بزعم وفرض التركيب الذري والتشكيل الإلكتروني والأولى فهمها على نحو مغناطيسي ثقالي فراغي محدد بتحديد الفترات الممثلة لدرجات الثقالة الافتراضية الممثلة بدلالات عددية مرتبطة بوحدة الثبات والمجموع والدرجات الفراغية العددية المحورية المكافئة والمستقلة مركزيا في إطار ممثل موحد باستعمال وحدات العناصر كممثل لوحدات العنصر وعددها ممثلا بوحدات العنصر المكافئة التي تعتمد على درجة ثقل المركز ودرجة الفراغ الممثلة لمحيطه وحالة وصفه بوحدات ممثلة للدرجات وفترات ممثلة بالوحدات.
د محمد ماجد بخش
اللعبة سخيفة جدا والمهم أن المغناطيسية ليست في الوحدات الممثلة لها بل في الثقل العام ولذلك تسمى حديثا بالفجوات بين الإلكترونات وهي مساحة الفراغ المكافيء بمساحة وحدة مجموع درجات الثقل. حيث العدد المغناطيسي يمثل لدرجتي الثبات وهما درجة الارتباط ودرجة ثبات درجة الارتباط المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
يعني:- تمثيل وحدات العناصر الذرية بوحدات العنصر العددية، وتمثيل وحدات العناصر العددية لوحدات العنصر الذرية، وتمثيل جميع وحدات العناصر الذرية بوحدات العناصر العددية

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