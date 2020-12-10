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أمانة جدة تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية

Time منذ ساعة
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أمانة جدة تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية

جدة (صدى):
فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة الباركود التفاعلي لتسهيل الوصول لـ 8 خدمات بلدية، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتمكن ميزة الباركود التفاعلي المستفيدين من الوصول لـ (خدمة الاتصال المباشر – خدمة تقديم معاملة إلكترونية – دليل المستخدم لتقديم معاملة إلكترونية – خدمة دعم مرابطة الحد الجنوبي – خدمة حجز المواعيد – منصة بلدي – الوصول السريع للخدمات الإلكترونية – بلاغات 940 ) .

وتسعى أمانة جدة باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإليكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للعملاء.

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أحدث التعليقات

زائر
جميلة في الدنيا وسيدة حور العين في الجنة -
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم مجرد خرقه بدون اي انجازات اوتاريخ مشرف -- لذلك اخترعو سالفه اساطير النصر والهداف التاريخي والبكش التاريخي وفي الاخير متذيل الترتيب وكل اساطيرهم اللي كانو في الماضي فشوش ضحكو على واقعهم الفشوش
د محمد ماجد بخش
المناهج تئن من سخافة مقررات العلوم بزعم وفرض التركيب الذري والتشكيل الإلكتروني والأولى فهمها على نحو مغناطيسي ثقالي فراغي محدد بتحديد الفترات الممثلة لدرجات الثقالة الافتراضية الممثلة بدلالات عددية مرتبطة بوحدة الثبات والمجموع والدرجات الفراغية العددية المحورية المكافئة والمستقلة مركزيا في إطار ممثل موحد باستعمال وحدات العناصر كممثل لوحدات العنصر وعددها ممثلا بوحدات العنصر المكافئة التي تعتمد على درجة ثقل المركز ودرجة الفراغ الممثلة لمحيطه وحالة وصفه بوحدات ممثلة للدرجات وفترات ممثلة بالوحدات.
د محمد ماجد بخش
اللعبة سخيفة جدا والمهم أن المغناطيسية ليست في الوحدات الممثلة لها بل في الثقل العام ولذلك تسمى حديثا بالفجوات بين الإلكترونات وهي مساحة الفراغ المكافيء بمساحة وحدة مجموع درجات الثقل. حيث العدد المغناطيسي يمثل لدرجتي الثبات وهما درجة الارتباط ودرجة ثبات درجة الارتباط المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
يعني:- تمثيل وحدات العناصر الذرية بوحدات العنصر العددية، وتمثيل وحدات العناصر العددية لوحدات العنصر الذرية، وتمثيل جميع وحدات العناصر الذرية بوحدات العناصر العددية

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