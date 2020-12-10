بالفيديو.. ضبط أكثر من 63 طن حطب محلي بحوزة مخالفين بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ضبط أكثر من 63 طن حطب محلي في الرياض .
وأوضحت وزارة الداخلية في مقطع فيديو ، أن الحطب المحلي كان بحوزة 36 مواطن ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من خلال 29 مركبة ومستودع لتخزين الحطب المحلي .
وتمكنت قوات أمن الطرق من ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة 37 مواطن و32 مقيم في الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران وعسير وتبوك وجازان ، وتم القبض على المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة .