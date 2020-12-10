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بالفيديو.. ضبط أكثر من 63 طن حطب محلي بحوزة مخالفين بالرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ضبط أكثر من 63 طن حطب محلي بحوزة مخالفين بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ضبط أكثر من 63 طن حطب محلي في الرياض .

وأوضحت وزارة الداخلية في مقطع فيديو ، أن الحطب المحلي كان بحوزة 36 مواطن ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من خلال 29 مركبة ومستودع لتخزين الحطب المحلي .

وتمكنت قوات أمن الطرق من ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة 37 مواطن و32 مقيم في الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران وعسير وتبوك وجازان ، وتم القبض على المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة .

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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
fares
العقاب جاية جاية حتى من اهلها
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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