منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 10 مرات" .
وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم : خالد مصطفى محمد سلطان ، محمد سالي جاميري حسن ، عاصم أحمد حجازي ، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى ، جوي لاورينس رييس تولوسا ، عصام اسعد عبدالملك ، منصور عبدالرؤف منصور عرابي ، سمير محمد خالد الشعار ، معاذ محمد حشيشو ، ديمة مهدي إبراهيم يانس ، نبيه منصور اوغلوي ، خضر أحمد عبدربه قصول ، اوس رجب سعيد شهوان ، موسى عفيف أحمد سعيد .