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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم

Time منذ 20 دقيقة
Views 1307
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 10 مرات" .

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم : خالد مصطفى محمد سلطان ، محمد سالي جاميري حسن ، عاصم أحمد حجازي ، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى ، جوي لاورينس رييس تولوسا ، عصام اسعد عبدالملك ، منصور عبدالرؤف منصور عرابي ، سمير محمد خالد الشعار ، معاذ محمد حشيشو ، ديمة مهدي إبراهيم يانس ، نبيه منصور اوغلوي ، خضر أحمد عبدربه قصول ، اوس رجب سعيد شهوان ، موسى عفيف أحمد سعيد .

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أحدث التعليقات

fares
شكلها حلوه
fares
مافيها شي
fares
الرجال يدور الدفى
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
fares
عليهم من الله ما يستحقون

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