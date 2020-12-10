"منشآت " تدعو للتسجيل في جائزة " ابتكر " قبل انتهاء الموعد

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة " ابتكر" إذ ينتهي موعد التسجيل يوم الأحد القادم .
وأكدت " منشآت " أنه يجب توفر شرطين وهما :
1- أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة .
2- وبالنسبة للمنشآت الصغيرة يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفاً وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريالاً .
3- ويجب أن يكون عدد الموظفين في المنشآت المتوسطة بدوام كامل ما بين 50 و 249 موظفا وأن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و 200 مليون ريال .
ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي : هنا