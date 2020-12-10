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"منشآت " تدعو للتسجيل في جائزة " ابتكر " قبل انتهاء الموعد

Time منذ ساعة
Views 1574
"منشآت " تدعو للتسجيل في جائزة " ابتكر " قبل انتهاء الموعد

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة " ابتكر" إذ ينتهي موعد التسجيل يوم الأحد القادم .

وأكدت " منشآت " أنه يجب توفر شرطين وهما :

1- أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة .

2- وبالنسبة للمنشآت الصغيرة يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفاً وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريالاً .

3- ويجب أن يكون عدد الموظفين في المنشآت المتوسطة بدوام كامل ما بين 50 و 249 موظفا وأن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و 200 مليون ريال .

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

fares
شكلها حلوه
fares
مافيها شي
fares
الرجال يدور الدفى
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
fares
عليهم من الله ما يستحقون

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