"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخطوط الجوية السعودية باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بالشركة بمحافظة جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : أخصائي أمن السيبراني .
الشروط : - أن يكون المتقدم من المواطنين .
- بكالوريوس في علوم الحاسب ، الأمن السيبراني ، هندسة الحاسب ، هندسة الشبكات ، هندسة البرمجيات ، نظم المعلومات الإدارية ، أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن سنة .
- شهادات مهنية في أساسيات الأمن السيبراني ، وأمن المعلومات .
وأشارت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 25 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 10 / 12 / 2020 م ، وحتى الخميس 2/ 5 / 1442 هـ الموافق 17 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا