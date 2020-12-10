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"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1558
"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الخطوط الجوية السعودية باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بالشركة بمحافظة جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : أخصائي أمن السيبراني .

الشروط : - أن يكون المتقدم من المواطنين .

- بكالوريوس في علوم الحاسب ، الأمن السيبراني ، هندسة الحاسب ، هندسة الشبكات ، هندسة البرمجيات ، نظم المعلومات الإدارية ، أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن سنة .

- شهادات مهنية في أساسيات الأمن السيبراني ، وأمن المعلومات .

وأشارت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 25 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 10 / 12 / 2020 م ، وحتى الخميس 2/ 5 / 1442 هـ الموافق 17 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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الله لايحرمنا من النصر ياخي يوسع الصدر ههههههههههههههههههههههه
النشمي
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
لا حول ولا قوة الا بالله الوضع من جرف الى دحديرا نسال الله السلامه هزلت وضاع الحيا والمطبلين كثير

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