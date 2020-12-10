تراجع أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بفعل تراجعه عالميا بعد تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستجد.
وتراجع الذهب أكثر من 2% في ختام تداولات الأربعاء، وسط تعزز الآمال حيال تعاف اقتصادي سلس بفضل إحراز مزيد من التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19.
وفي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 221 ريالا (58.93 دولار)، مقابل نحو 225.70 ريال (60.19 دولار) الأربعاء.
أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) فسجل نحو 193.37 ريال (51.57 دولار)، مقابل نحو 197.49 ريال (52.66 دولار).