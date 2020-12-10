"أردوغان" ينعش العلاقات قبل تنصيب "بايدن" ويعين سفير في تل أبيب

وكالات (صدى):
بالرغم من استغلال تركيا لخطوات التطبيع التي اتخذتها بعض دول المنطقة مؤخراً والهجوم عليها إلا أنها حرصت على إنعاش العلاقات مع إسرائيل بالتزامن مع قرب تنصيب " بايدن " رسمياً .
وأكدت مصادر مطلعة أن تركيا اختارت سفير جديد لها في إسرائيل بينما لم يكن هناك سفيراً في كلا البلدين منذ 2018 م ، وذلك من أجل " تسجيل نقاط مع الإدارة القادمة " .
وكشفت أن السفير الجديد هو أوفوك أولوتاس (40 عاما) ، وهو رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية ، وله خبرة بالسياسة العبرية وسبق ودرس في الجامعة العبرية بالقدس .