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"أردوغان" ينعش العلاقات قبل تنصيب "بايدن" ويعين سفير في تل أبيب

Time منذ ساعة
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"أردوغان" ينعش العلاقات قبل تنصيب "بايدن" ويعين سفير في تل أبيب

وكالات (صدى):
بالرغم من استغلال تركيا لخطوات التطبيع التي اتخذتها بعض دول المنطقة مؤخراً والهجوم عليها إلا أنها حرصت على إنعاش العلاقات مع إسرائيل بالتزامن مع قرب تنصيب " بايدن " رسمياً .

وأكدت مصادر مطلعة أن تركيا اختارت سفير جديد لها في إسرائيل بينما لم يكن هناك سفيراً في كلا البلدين منذ 2018 م ، وذلك من أجل " تسجيل نقاط مع الإدارة القادمة " .

وكشفت أن السفير الجديد هو أوفوك أولوتاس (40 عاما) ، وهو رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية ، وله خبرة بالسياسة العبرية وسبق ودرس في الجامعة العبرية بالقدس .

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الله لايحرمنا من النصر ياخي يوسع الصدر ههههههههههههههههههههههه
النشمي
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
لا حول ولا قوة الا بالله الوضع من جرف الى دحديرا نسال الله السلامه هزلت وضاع الحيا والمطبلين كثير

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