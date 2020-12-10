بالفيديو.. الكشف عن شاحنة مجهولة مليئة بأوراق الإقتراع أثناء الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت مستجدات قضية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " تفاصيل خطيرة تؤيد تزوير الإنتخابات الرئاسية 2020 لصالح " بايدن " .
وخلال جلسة الإستماع لأحد الشهود في ولاية ميتشيجن أن هناك شاحنة مليئة بأوراق الاقتراع ظهرت ولا يدري أحد من أين جاءت .
وأوضح أن الشاحنة جاءت في الساعة 3:30 صباحًا وفيها 50 صندوقًا على الأقل بحوالي ألف بطاقة اقتراع لكل صندوق ، قائلاً لا أحد يعرف من أين أتوا .. لم يكن هناك تسلسل للقيادة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الفراج المحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية أن حاكمي ولايتي ميتشجن وبنسلفانيا من زعماء اليسار المتطرف وهو ما يعني تصديق أي شئ يتعلق بالتزوير .
وسبق ، وانتصر القضاء الأمريكي لـ " ترامب " وحكم ببطلان أصوات ولاية بنسلفانيا ، ولازال فريق " ترامب " يواصل كشف التزوير في باقي الولايات .
وكان " ترامب " قد أكد انه سيترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 م حال عدم الحكم بأحقيته في رئاسة أمريكا للإنتخابات الأخيرة .