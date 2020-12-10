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النفط يرتفع بفضل طرح اللقاح ويتجاهل الزيادة الكبيرة في مخزونات أمريكا

Time منذ ساعة
Views 1747
النفط يرتفع بفضل طرح اللقاح ويتجاهل الزيادة الكبيرة في مخزونات أمريكا

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط الخميس 10 ديسمبر، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.77 دولار للبرميل.

بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

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شورما
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الله لايحرمنا من النصر ياخي يوسع الصدر ههههههههههههههههههههههه
النشمي
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد
لا حول ولا قوة الا بالله الوضع من جرف الى دحديرا نسال الله السلامه هزلت وضاع الحيا والمطبلين كثير

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