النفط يرتفع بفضل طرح اللقاح ويتجاهل الزيادة الكبيرة في مخزونات أمريكا

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط الخميس 10 ديسمبر، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.77 دولار للبرميل.
بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.