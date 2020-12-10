الأعداد السابقة للصحيفة

إيداع دفعة ديسمبر للمستفيدين في "حساب المواطن"

Time منذ ساعة
Views 1526
إيداع دفعة ديسمبر للمستفيدين في "حساب المواطن"

الرياض (صدى):
أعلن حساب المواطن اليوم الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم .

وأكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ 37 يستمر حتى نهاية اليوم الخميس .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو سعود
بعض البنات قامو يقلدو بعض ولا حياء ولا مستحى لا من الله أولا .. ولا من المجتمع .. والوضع الى الطريق المنحدرة الله يكفينا الشر ويهدي ضال المسلمين .
ناقد رياضي
من يختار الحكام الساحر .. بالفعل صفوان الصويرخ مريض نفسي ويحتاج علاج نفسي في مركز نفسي متخصص ..
ابو سعود
النظافة في الثمامة معدومة من سنين للاسف ولا توجد سلات مهملات بالشارع بالقرب من الجلسات التي تكاد معدومة ومنبع للاوساخ والامراض وردميات المباني والشبوك منظر غير حضاري لا للبلد أو المواطن ولا بد من التعاون والسرعه بالتحسين .
ابن حزم
يجب الأخذ الحيطة والحذر لا سمح الله ينهار ويبتلع من حوله ويجب إبلاغ الدفاع المدني للإطلاع عليه ودراسة وضعة 
dfs
لاتنسى ان القبائل العربية معهم احلاف وموالي من غير العرب قديما وحديثا يحملون اسمها ونتائج الدي ان ايه تظهر ذلك. وملامحهم وسلوكهم مختلفة عن العرب

أخر الأخبار

هجوم كبير على " أروى عمر " بعد انتشار مقطع راقص
هجوم كبير على " أروى عمر " بعد انتشار مقطع راقص
Time منذ 22 دقيقة Views 527
تحذيرات من خطورة زيادة ضغط إطار المركبة في الشتاء
تحذيرات من خطورة زيادة ضغط إطار المركبة في الشتاء
Time منذ 27 دقيقة Views 1361
كشف جريمة مروعة لقتل رضيعة وتقطيعها لأشلاء بالصدفة
كشف جريمة مروعة لقتل رضيعة وتقطيعها لأشلاء بالصدفة
Time منذ 32 دقيقة Views 350
" فهد الطبية" توضح معلومات هامة حول التهاب الكبد الفيروسي والأعراض الشائعة له
" فهد الطبية" توضح معلومات هامة حول التهاب الكبد الفيروسي والأعراض الشائعة له
Time منذ 40 دقيقة Views 1291
إطلاق سوار ذكي جديد يمكّن مستخدمي ساعات آبل من التواصل عبر الفيديو
إطلاق سوار ذكي جديد يمكّن مستخدمي ساعات آبل من التواصل عبر الفيديو
Time منذ 48 دقيقة Views 1579
سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
Time منذ 58 دقيقة Views 1881
هيئة تقويم التعليم تلغي الاختبارات المتصلة السابقة للمعلمين
هيئة تقويم التعليم تلغي الاختبارات المتصلة السابقة للمعلمين
Time منذ ساعة Views 1645
إيداع دفعة ديسمبر للمستفيدين في "حساب المواطن"
إيداع دفعة ديسمبر للمستفيدين في "حساب المواطن"
Time منذ ساعة Views 1526
مقتل شاب أثناء تصفية حسابات جنسية في جلسة خمر
مقتل شاب أثناء تصفية حسابات جنسية في جلسة خمر
Time منذ ساعة Views 1311
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
Time منذ ساعة Views 1840