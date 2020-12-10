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إيداع دفعة ديسمبر للمستفيدين في "حساب المواطن"
منذ ساعة
1526
الرياض (صدى):
أعلن حساب المواطن اليوم الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم .
وأكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ 37 يستمر حتى نهاية اليوم الخميس .
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أحدث التعليقات
ابو سعود
بعض البنات قامو يقلدو بعض ولا حياء ولا مستحى لا من الله أولا .. ولا من المجتمع .. والوضع الى الطريق المنحدرة الله يكفينا الشر ويهدي ضال المسلمين .
ناقد رياضي
من يختار الحكام الساحر .. بالفعل صفوان الصويرخ مريض نفسي ويحتاج علاج نفسي في مركز نفسي متخصص ..
ابو سعود
النظافة في الثمامة معدومة من سنين للاسف ولا توجد سلات مهملات بالشارع بالقرب من الجلسات التي تكاد معدومة ومنبع للاوساخ والامراض وردميات المباني والشبوك منظر غير حضاري لا للبلد أو المواطن ولا بد من التعاون والسرعه بالتحسين .
ابن حزم
يجب الأخذ الحيطة والحذر لا سمح الله ينهار ويبتلع من حوله ويجب إبلاغ الدفاع المدني للإطلاع عليه ودراسة وضعة
dfs
لاتنسى ان القبائل العربية معهم احلاف وموالي من غير العرب قديما وحديثا يحملون اسمها ونتائج الدي ان ايه تظهر ذلك. وملامحهم وسلوكهم مختلفة عن العرب
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