مجموعة "الشايع " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مجموعة الشايع الدولية باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظيفة : منسق / منسقة مشاريع التأجير والتطوير العقاري .
الشروط :
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .
- بكالوريوس في " المالية ، المحاسبة ، الإقتصاد " .
- إجادة الميكروسوفت أوفيس ، ومعرفة جيدة بالإكسيل .
- معرفة اساسيات المحاسبة .
- خبرة في برامج أوراكل / ساب .
وأكدت أن التقديم بدأ من تاريخ امس الأربعاء 24 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 9 / 12 / 2020 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي :
[email protected]