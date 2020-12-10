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مجموعة "الشايع " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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مجموعة "الشايع " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مجموعة الشايع الدولية باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظيفة : منسق / منسقة مشاريع التأجير والتطوير العقاري .

الشروط :

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

- بكالوريوس في " المالية ، المحاسبة ، الإقتصاد " .

- إجادة الميكروسوفت أوفيس ، ومعرفة جيدة بالإكسيل .

- معرفة اساسيات المحاسبة .

- خبرة في برامج أوراكل / ساب .

وأكدت أن التقديم بدأ من تاريخ امس الأربعاء 24 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 9 / 12 / 2020 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

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أحدث التعليقات

ابو سعود
بعض البنات قامو يقلدو بعض ولا حياء ولا مستحى لا من الله أولا .. ولا من المجتمع .. والوضع الى الطريق المنحدرة الله يكفينا الشر ويهدي ضال المسلمين .
ناقد رياضي
من يختار الحكام الساحر .. بالفعل صفوان الصويرخ مريض نفسي ويحتاج علاج نفسي في مركز نفسي متخصص ..
ابو سعود
النظافة في الثمامة معدومة من سنين للاسف ولا توجد سلات مهملات بالشارع بالقرب من الجلسات التي تكاد معدومة ومنبع للاوساخ والامراض وردميات المباني والشبوك منظر غير حضاري لا للبلد أو المواطن ولا بد من التعاون والسرعه بالتحسين .
ابن حزم
يجب الأخذ الحيطة والحذر لا سمح الله ينهار ويبتلع من حوله ويجب إبلاغ الدفاع المدني للإطلاع عليه ودراسة وضعة 
dfs
لاتنسى ان القبائل العربية معهم احلاف وموالي من غير العرب قديما وحديثا يحملون اسمها ونتائج الدي ان ايه تظهر ذلك. وملامحهم وسلوكهم مختلفة عن العرب

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