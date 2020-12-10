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قصه لن يفهمها إلا الراسخون في العلم

Time منذ 43 دقيقة
Views 877
Comment 3
قصه لن يفهمها إلا الراسخون في العلم

(صدى):

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أحدث التعليقات

متابع
ياليت يحطون تطعيمه للي يكررون التعليق !
زاير
خليك ساكت بس الشعوب هي التي تختار حكامها بانتخابات نزيهه .
متابع
ياخي رسالة وحدة تكفي لا تبثرنا بليززز
زاير
يشبه خروف نجدي يشرب قهوه و ندق بيه هيل.
ابو محمد 😎 ✍️
حلينا اللغز .. هذا قلم الرصاص ومساحته ... ( والفضل للمتقدمِ ) ..

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