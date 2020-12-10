الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 5 دقائق
Views 1125
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // العوض ولا القطيعه ..
ابو عمار
فعلا الكمامه مع النظاره كارثه
ابو محمد 😎 ✍️
هذي مخالفه كبيره .. وياليتها 10000 ريال مع سحب الرخصه 6 شهور ، لاجل تتأدب ..
ابو عمار
يعني خدعها بزواجه منها عرفيا لليله واحده ثم تركها و سافر ... راحت السكره وجات الفكره
ابو عمار
الله يهد ايران واتباعهم الحوثه ويدمرهم

أخر الأخبار

سيدة تطلب الطلاق لرفض زوجها عملها كموديل
سيدة تطلب الطلاق لرفض زوجها عملها كموديل
Time منذ 4 دقائق Views 84
البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة بكورونا منذ أغسطس
البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة بكورونا منذ أغسطس
Time منذ 5 دقائق Views 1140
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ 5 دقائق Views 1125
الكشف عن سبب التسمم الغامض الذي أصاب المئات في الهند
الكشف عن سبب التسمم الغامض الذي أصاب المئات في الهند
Time منذ ساعة Views 2055
أطباء يحذرون من استبدال الكمامة بالكوفية
أطباء يحذرون من استبدال الكمامة بالكوفية
Time منذ ساعة Views 1397
بالفيديو..تركي يجن جنونه بسبب الأزمة الاقتصادية ويحطم أجهزة الصراف الآلي
بالفيديو..تركي يجن جنونه بسبب الأزمة الاقتصادية ويحطم أجهزة الصراف الآلي
Time منذ ساعتين Views 1916
بالفيديو..اتحاد الكرة يعلق على تصريحات السويكت بشأن إيقاف مايكون والفار
بالفيديو..اتحاد الكرة يعلق على تصريحات السويكت بشأن إيقاف مايكون والفار
Time منذ ساعتين Views 2600
سقوط وزيرة أرضًا وتمزق ملابسها بسبب " النظارة "
سقوط وزيرة أرضًا وتمزق ملابسها بسبب " النظارة "
Time منذ 3 ساعات Views 1252
" زواج عرفي " وراء تغيب طالبة عن منزلها
" زواج عرفي " وراء تغيب طالبة عن منزلها
Time منذ 3 ساعات Views 1242
شاهد..ألماني يصارع الجمال في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
شاهد..ألماني يصارع الجمال في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
Time منذ 3 ساعات Views 2189