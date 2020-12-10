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بالفيديو..اتحاد الكرة يعلق على تصريحات السويكت بشأن إيقاف مايكون والفار

Time منذ ساعة
Views 1830
بالفيديو..اتحاد الكرة يعلق على تصريحات السويكت بشأن إيقاف مايكون والفار

طلال الغامدي (صدى):
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، على تصريحات رئيس نادي النصر صفوان السويكت، بشأن ملابسات إيقاف اللاعب مايكون، وانتقاده لأداء لجنة الحكام واستخدام تقنية الفار.

وقال اتحاد القدم إنه سبق وأكد رئيس الاتحاد ياسر المسحل أنه لم يصدر من الاتحاد أي قرار أو خطاب يتعلق بإيقاف اللاعب مايكون.

وأضاف أن الاتحاد منع نزول الحكام الأجانب في اليوم الأول فقط من الجولة الـ 23 بعد استئناف النشاط، وذلك لعدم استكمالهم لفترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج.

وأشار إلى أن لجنة الحكام باتحاد القدم ، تواصلت عدة مرات مع إدارة النصر لكنها رفضت الزيارة أكثر من مرة عكس إدارات الأندية الأخرى، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحاً لعقد الزيارة وتوضيح ما يلزم فيما يخص آلية عمل تقنية الفار.

ولفت إلى وجود آلية وبروتوكول معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويتم رفع كل اللقطات عبر رابط لجنة الحكام في فيفا والشركة المشغلة للتقنية، وأنه يتم ربط كل الكاميرات الناقلة مع غرفة تقنية الفار.

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
العالمي فار نجد بيجيب العالمي نيمار عشان ما يهبط للاولى
بطولات نقيه حره دلهوميه
فار نجد الى الدرجه الاولى باذن الله
بالفيديو.. وزير التعليم يتحدث عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
انا عدو الخونة يالطرش اذكرك لا تنسى اضافة تعليقك الوقح هذا على وزير التعليم تحت العنوان اعلان بنفس اضبارة قلة حياك بالافحج القرشي عدد التعليقات : 3225 منذ يوم الرد أفا ياذا العلم كيف يا معالي الوزير تقول حتى ألأن لم تقرروا عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني. وإنت طلعت في كذا تصريح قبل إكتشاف اللقاح ألأخير بأن التعليم عن بعد سيستمر حتى نهاية العام الدراسي !!! وألأن تقول لم تقرروا بعد والله تصريح غريب عجيب صادر من وزير تعليم .
عدو الخونة
ولد المتعة ابشرك صاروا 20 ولاية بما فيهم اريزونا الطم ونتف شعرك وابصق بوجه القرشي الخزرجي
القرشي
ياولد ماودك تتعوذ من اخوك وتذلف تلعب بعيد عني ؟ قسمآ بالله العظيم كل إللي إنت جالس تكتبه ألأن وقبل كذا مصور وموجود تراك رايح تتغربل والفكر اللي إنت متبنيه رايح يضيعك يا جاهل خذها نصيحه اخبره ووخر عن دربي اشهدوا يامسلمين على هذا الورع ترا والله إني بريء من اللي رايح يجيه وتراني اعذرت فيك ياولد .

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