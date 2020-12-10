بالفيديو..اتحاد الكرة يعلق على تصريحات السويكت بشأن إيقاف مايكون والفار

طلال الغامدي (صدى):
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، على تصريحات رئيس نادي النصر صفوان السويكت، بشأن ملابسات إيقاف اللاعب مايكون، وانتقاده لأداء لجنة الحكام واستخدام تقنية الفار.
وقال اتحاد القدم إنه سبق وأكد رئيس الاتحاد ياسر المسحل أنه لم يصدر من الاتحاد أي قرار أو خطاب يتعلق بإيقاف اللاعب مايكون.
وأضاف أن الاتحاد منع نزول الحكام الأجانب في اليوم الأول فقط من الجولة الـ 23 بعد استئناف النشاط، وذلك لعدم استكمالهم لفترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج.
وأشار إلى أن لجنة الحكام باتحاد القدم ، تواصلت عدة مرات مع إدارة النصر لكنها رفضت الزيارة أكثر من مرة عكس إدارات الأندية الأخرى، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحاً لعقد الزيارة وتوضيح ما يلزم فيما يخص آلية عمل تقنية الفار.
ولفت إلى وجود آلية وبروتوكول معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويتم رفع كل اللقطات عبر رابط لجنة الحكام في فيفا والشركة المشغلة للتقنية، وأنه يتم ربط كل الكاميرات الناقلة مع غرفة تقنية الفار.
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