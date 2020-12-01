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ابن نافل: طوينا صفحة ما حدث في الدوحة وليس لدي تخوف ضد عقوبة من الآسيوي

Time منذ 37 دقيقة
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ابن نافل: طوينا صفحة ما حدث في الدوحة وليس لدي تخوف ضد عقوبة من الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل على استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقال ابن نافل: " طوينا صفحة ما حدث في الدوحة من إصابات بفيروس كورونا ونتطلع للمستقبل، والحمدلله حققنا بطولة بعد ما طوينا هذه الصفحة ".

وأوضح أنه لن يستفسر عن منع الهلال من المشاركة في البطولة الاسيوية المقبلة، قائلا: " ليس لدي أي تخوف ضد عقوبة من الإتحاد الآسيوي للحرمان من المُشاركه أو غيرها، عشان كذا لن أستفسر عن الموضوع يعني أنصاب بكورونا وتعاقبني ".

وبخصوص موقف اللاعب السوري عمر خربين، قال رئيس الهلال: " طول ما اللاعب موجود في الهلال فالثقة مطروحة فيه في خدمة الفريق ويكون جاهزا ما طلب الجهاز الفني "، نافيا أن يكون الموضوع ماديا، مؤكدا أن أي وقت يطلب فيه الجهاز الفني إلغاء عقد خربين أو أي لاعب آخ…

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بعدين تبونه وهو ما فكر فيكم اصلا بس حلم من احلامكم😜😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلك ياعسعس😊😂 ممكن تقول لنا من وين عرفت العقيد ومن يكون قبل يجي الاهلي؟الملكي باني اللعيبه ومن زمان عارفين المواهب واي أجنبي يمثل النادي يبرزه وكثر خيرهم داعمينكم وغيركم بمخرجات الآكاديميه ومهاجمكم المحلي الوحيد من بركاتنا👍الملكي يكفي اول من عرف العالم عن الرياضه السعوديه ايام المدربيين الآساطيرونجوم العالم اللي احضرهم قبل يجي الفساد الكروي عندناان اراد العقيد يجدد لمن اظهره وله فضل عليه أهلا وسهلا مايبي الله وياه وكثر خيره

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