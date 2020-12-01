ابن نافل: طوينا صفحة ما حدث في الدوحة وليس لدي تخوف ضد عقوبة من الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل على استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقال ابن نافل: " طوينا صفحة ما حدث في الدوحة من إصابات بفيروس كورونا ونتطلع للمستقبل، والحمدلله حققنا بطولة بعد ما طوينا هذه الصفحة ".
وأوضح أنه لن يستفسر عن منع الهلال من المشاركة في البطولة الاسيوية المقبلة، قائلا: " ليس لدي أي تخوف ضد عقوبة من الإتحاد الآسيوي للحرمان من المُشاركه أو غيرها، عشان كذا لن أستفسر عن الموضوع يعني أنصاب بكورونا وتعاقبني ".
وبخصوص موقف اللاعب السوري عمر خربين، قال رئيس الهلال: " طول ما اللاعب موجود في الهلال فالثقة مطروحة فيه في خدمة الفريق ويكون جاهزا ما طلب الجهاز الفني "، نافيا أن يكون الموضوع ماديا، مؤكدا أن أي وقت يطلب فيه الجهاز الفني إلغاء عقد خربين أو أي لاعب آخ…