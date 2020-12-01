ابن نافل: الهلال متعود على البطولات..وهدفنا في الفئات السنية تصعيد الموهوبين للفريق الأول

نواف السالم (صدى):
أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهازين الإداري والفني.
وقال ابن نافل: " حققنا البطولة الأغلى بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولحظات الفوز جداً مميزة، حققنا الثلاثية التاريخية واتمنى أن تستمر سعادتنا " .
وتابع: " الهلال متعود على البطولات، والمرشح الأول على حصد الألقاب، وتحقيق الثلاثية ترفع السقف ونستمر بالعمل والاجتهاد لإسعاد الجماهير، واليوم بدأ الاستعداد لمباراة يوم الخميس ولدينا الحافز ولا يوجد تراخي ".
وعن الفئات السنية، قال ابن نافل: " اتخذنا قرارًا في الفئات السنية بدمج بعض العناصر في فئات أكبر ورأينا نتائج مبكرة، وهدفنا تصعيد الموهوبين إلى الفريق الأول " .
وعن علاقة النادي باللاعبين، قال: " علاقتنا جداً ايجابية مع اللاعبين الاجانب والمحليين ولا يوجد لدينا أي مشاكل معهم " .