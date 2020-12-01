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طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "

Time منذ 5 دقائق
Views 1188
طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "

الرياض (صدى):
هاجم الإعلامي طارق الحربي مسؤولي التوظيف في المملكة، مفجرًا قضية الشهادات الوهمية التي يتم بها توظيف الوافدين.

وسأل الحربي قائلا: " ليه يتم فرض شروط تعجيزية على المواطن العاطل وفي نفس الوقت تقبل بكل اريحية شهادات مزورة من الوافدين ليصبح علينا مدير ".

وتابع: " ليش شهادتنا احنا يتم تدقيقها أكثر من مرة عكس ما يحدث مع الوافدين "،مضيفًا: " الحين أنا عرفت ليش مديري كان ميكانيكي، ليش مديرنا كلنا كان يبيع علوف " .

وناشد الحربي الجهات المختصة بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، التي أصبحت ظاهرة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ياترى كان مكتوب فيه تاريخ تحويله للسجن
abdul
ارادت عودة ابنها الميت ؟ السطر الاخير غير مفهوم .
abdul
هههههههه. عرَفتْهم انهم انهم متخلفين فادعت انها عملت لإبنهم السحر بعدما اتصلوا بها هم، ولم تبادر هي بالإتصال لأنها ما كانت تدري باللي جرى لإبنهم. هم أخبروها . هالحين أصبحوا مثل خاتم في أصبعها ، وربما بيذهبوا إلى اندنيسيا ليترجّوها و يطلبوا منها " فك السحر" . العالم فين ونحنا فين .
Prince.sa💙
هيك؟ انا حاس من اول ان أغلب تعليقات أمثالك في الوسائل الاجتماعية خصوصا في مجال الرياضة السعودية هي بدوافع الفتنة والتفريق بين أبناء هذا البلد ومن أطراف خارجيه.. علما اني هلالي لكن انت فضحت نفسك بلهجتك
🚴‍♀️
صدق.... ثبتو الخبر دلحونه على الشريط لاجل التعليق...

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