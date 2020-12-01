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شاهد.. خادمة تسحر عائلة مخدومها بعد مغادرتها المملكة وتطلب 30 ألف ريال لفكه

Time منذ 30 دقيقة
Views 1898
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شاهد.. خادمة تسحر عائلة مخدومها بعد مغادرتها المملكة وتطلب 30 ألف ريال لفكه

الرياض (صدى):
روى المواطن طلال الشيباني والد المفقود " متعب "، قصة غريبة عن مرض ابنه وإصابته بخلل نفسي وذهني، وذلك بعد مشاجرته مع خادمة إندونيسية كانت تعمل لديهم في المنزل.

وأضاف " الشيباني " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " أن  ابنه متعب تشاجر مع الخادمة الإندونيسية وقام بضربها، موضحا أنها هددته بالانتقام منه بعد سفرها إلى بلدها.

وأبان والد المفقود " متعب "  أنه ذهب بابنه إلى رقاة شرعيين وأخبروه أنه يعاني من سحر، مردفا أنه أثناء القراءة عليه تحدث تشنجات له غير عادية.

وتابع: " أنهم تواصلوا مع الخادمة الإندونيسية التي أكدت أنها قامت بعمل سحر له وطلبت 30 ألف ريال من أجل فكه، مردفا أنه عرض عليها 50 ألف ريال ولكنها أغلقت جوالها ولم تعد ترد.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ياترى كان مكتوب فيه تاريخ تحويله للسجن
abdul
ارادت عودة ابنها الميت ؟ السطر الاخير غير مفهوم .
abdul
هههههههه. عرَفتْهم انهم انهم متخلفين فادعت انها عملت لإبنهم السحر بعدما اتصلوا بها هم، ولم تبادر هي بالإتصال لأنها ما كانت تدري باللي جرى لإبنهم. هم أخبروها . هالحين أصبحوا مثل خاتم في أصبعها ، وربما بيذهبوا إلى اندنيسيا ليترجّوها و يطلبوا منها " فك السحر" . العالم فين ونحنا فين .
Prince.sa💙
هيك؟ انا حاس من اول ان أغلب تعليقات أمثالك في الوسائل الاجتماعية خصوصا في مجال الرياضة السعودية هي بدوافع الفتنة والتفريق بين أبناء هذا البلد ومن أطراف خارجيه.. علما اني هلالي لكن انت فضحت نفسك بلهجتك
🚴‍♀️
صدق.... ثبتو الخبر دلحونه على الشريط لاجل التعليق...

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