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شاهد.. قصة مواطن أعاد مليون و 100 ألف ريال لأصحابها

Time منذ 59 دقيقة
Views 1981
شاهد.. قصة مواطن أعاد مليون و 100 ألف ريال لأصحابها

عادل الحربي (صدى):
روي مواطن يدعى عبدالله الشمّري قصة إعادته مليون و100 ألف ريال لأصحابها، قائلا:" بعد بيع المناديب للمنتجات يجتمعون آخر اليوم ويسلموني المبلغ وأخذه منهم وأضعه في ماكينة الإيداع ".

وأضاف " الشمري " خلال مداخلة عبر برنامج " ياهلا:"  في آخر الأسبوع  تأتي شركة مختصة بنقل الأموال  تأخذ هذا المبلغ وتعطيه للبنك بغرض الإيداع "، مبينا:" في إيصال  يخرج من ماكينة الصرف الآلي  يسجلون بموجبه أنهم قاموا باستلام المبلغ  المذكور المودع بالماكينة ".

 

ولفت:" الخلل الذي حدث أن الماكينة لم تعطي إنذار كالعادة فصار إجمالي المبلغ المودع للأسبوعين الضعف أي مليون و600 ألف ريال "، مردفا:" أخذ الموظف الجديد المبلغ المذكور دون التعليق أنه على حقيبة أو مقتنيات ثمينة أو كاش وعندما ذهب للبنك أخبروه أن المبلغ أقل " .

وتابع:" رجع لي الموظف وقال إنه صار خطأ بالماكينة  ووقعنا إيصال آخر وألغينا الإيصال الأول وعندما راجعت الفواتير تبين أن الفرق مليون و100 ألف تقريبا  ".

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ياترى كان مكتوب فيه تاريخ تحويله للسجن
abdul
ارادت عودة ابنها الميت ؟ السطر الاخير غير مفهوم .
abdul
هههههههه. عرَفتْهم انهم انهم متخلفين فادعت انها عملت لإبنهم السحر بعدما اتصلوا بها هم، ولم تبادر هي بالإتصال لأنها ما كانت تدري باللي جرى لإبنهم. هم أخبروها . هالحين أصبحوا مثل خاتم في أصبعها ، وربما بيذهبوا إلى اندنيسيا ليترجّوها و يطلبوا منها " فك السحر" . العالم فين ونحنا فين .
Prince.sa💙
هيك؟ انا حاس من اول ان أغلب تعليقات أمثالك في الوسائل الاجتماعية خصوصا في مجال الرياضة السعودية هي بدوافع الفتنة والتفريق بين أبناء هذا البلد ومن أطراف خارجيه.. علما اني هلالي لكن انت فضحت نفسك بلهجتك
🚴‍♀️
صدق.... ثبتو الخبر دلحونه على الشريط لاجل التعليق...

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