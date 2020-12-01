الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. شاب من ذوي الاعاقة تعلم اليابانية ذاتيا واستقبل الوفد الياباني في قمة العشرين

Time منذ ساعة
Views 1535
شاهد.. شاب من ذوي الاعاقة تعلم اليابانية ذاتيا واستقبل الوفد الياباني في قمة العشرين

عادل الحربي (صدى):
استطاع الشاب أحمد السليم، وهو من ذوي الاعاقة أن يتعلم اللغة اليابانية ذاتيا واتقنها ، كما استقبل الوفد الياباني في قمة العشرين.

وقال الشاب أنه قام بتسجل فيديو ترحيبي يرحب من خلاله بالوفد الياباني المشترك في قمة العشرين ، مبينا أن السفارة السعودية في طوكيو نشرت الفيديو على نطاق واسع كدعم له.

وأضاف السليم: "علاقتي باليابانية بدأت من "الانيميشن" وأخذت تعلم هذه اللغة على محمل الجد من 2016 وحتى الآن، واعتمدت في دراسة هذه اللغة على المواقع الأجنبية" ٠

وأكد الشاب أنه حاصل على الشهادة الثانوية، ويطمح لدراسة اليابانية بأحد الجامعات لكن واجهته بعض المصاعب كالمسافة.

وناشد الطالب الذي يقطم في المنطقة الشرقية، جامعة الملك سعود بالرياض بتذليل العقبات أمامه ليتكمن من الدراسة بالجامعة و الحصول على شهادة رسمية، مضيفا أن عائق المسافة يمنعه من استكمال دراسته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ياترى كان مكتوب فيه تاريخ تحويله للسجن
abdul
ارادت عودة ابنها الميت ؟ السطر الاخير غير مفهوم .
abdul
هههههههه. عرَفتْهم انهم انهم متخلفين فادعت انها عملت لإبنهم السحر بعدما اتصلوا بها هم، ولم تبادر هي بالإتصال لأنها ما كانت تدري باللي جرى لإبنهم. هم أخبروها . هالحين أصبحوا مثل خاتم في أصبعها ، وربما بيذهبوا إلى اندنيسيا ليترجّوها و يطلبوا منها " فك السحر" . العالم فين ونحنا فين .
Prince.sa💙
هيك؟ انا حاس من اول ان أغلب تعليقات أمثالك في الوسائل الاجتماعية خصوصا في مجال الرياضة السعودية هي بدوافع الفتنة والتفريق بين أبناء هذا البلد ومن أطراف خارجيه.. علما اني هلالي لكن انت فضحت نفسك بلهجتك
🚴‍♀️
صدق.... ثبتو الخبر دلحونه على الشريط لاجل التعليق...

أخر الأخبار

طلال آل الشيخ : الاتحاد والشباب عينين في رأس
طلال آل الشيخ : الاتحاد والشباب عينين في رأس
Time منذ ثانيتين Views 74
حديث عدنان جستنية عن اقالة مدرب الاتحاد
حديث عدنان جستنية عن اقالة مدرب الاتحاد
Time منذ 3 دقائق Views 128
طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "
طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "
Time منذ 4 دقائق Views 1168
ضبط مسنة احتجزت ابنها في المنزل 30 عامًا
ضبط مسنة احتجزت ابنها في المنزل 30 عامًا
Time منذ 18 دقيقة Views 221
شاهد.. الأمطار تحول روضة العكرشية لبحيرة كبيرة
شاهد.. الأمطار تحول روضة العكرشية لبحيرة كبيرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1453
شاهد.. خادمة تسحر عائلة مخدومها بعد مغادرتها المملكة وتطلب 30 ألف ريال لفكه
شاهد.. خادمة تسحر عائلة مخدومها بعد مغادرتها المملكة وتطلب 30 ألف ريال لفكه
Time منذ 29 دقيقة Views 1865
تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الزي الفرعوني
تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الزي الفرعوني
Time منذ 31 دقيقة Views 333
الكاموخ : الهلال هو النموذج الحقيقي لرؤية المملكة العربية السعودية رياضيا
الكاموخ : الهلال هو النموذج الحقيقي لرؤية المملكة العربية السعودية رياضيا
Time منذ 35 دقيقة Views 145
" آل الشيخ ": " اتكيفت على اجتماعات الشاشة "
" آل الشيخ ": " اتكيفت على اجتماعات الشاشة "
Time منذ 36 دقيقة Views 1473
القصبي: نظام الغرف التجارية الجديد يُمثل خارطة طريق للتطوير 
القصبي: نظام الغرف التجارية الجديد يُمثل خارطة طريق للتطوير 
Time منذ 38 دقيقة Views 1392