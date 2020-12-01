شاهد.. ابنة مارادونا تجهش بالبكاء أثناء مباراة بوكا جونيورز

وكالات (صدى):
أجهشت " دلما " ابنة مارادونا، بالبكاء بعد تحية لاعبي بوكا جونيورز لها عند تسجيلهم هدفا بمرمى نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني.
وكانت " دلما " اعتادت حضور مباريات بوكا جونيورز برفقة والدها في الغرفة المخصصة له بالمدرجات، حيث تواجدت أمس للمرة الأولى بمفردها لمؤازرة الفريق بعد رحيل الأسطورة دييجو.
يذكر أن بوكا جونيورز كرّم الأسطورة الراحل مارادونا على طريقته الخاصة عندما سجل إدوين كاردونا الهدف الأول من ضربة مباشرة إذ تجمع بعدها لاعبو الفريق أمام المنصة ووجهوا لابنة مارادونا التحية، مهدين الهدف إلى والدها بعد أن وضعوا قميص يحمل صورته أمامهم، فيما لعب نادي بوكا جونيورز المباراة بقمصان لا تحمل سوى اسم مارادونا من الخلف.