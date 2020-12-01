" تقويم التعليم " تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت أنه سيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارًا من 2020/12/6م.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم ، أن الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من السعوديين، هي: (يكتفى بإثبات واحد) أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر+ صورة من بطاقة العائلة وللمعلمين والمعلمات، ومن غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية وأصل رخصة القيادة السعودية وأصل جواز السفر الشخصي+ صورة من الإقامة الشخصية مع عدم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات، ويجب إحضار أحد الإثباتات السابقة.