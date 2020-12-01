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" تقويم التعليم " تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ 40 دقيقة
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" تقويم التعليم " تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
أعلنت ‏‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه سيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارًا من 2020/12/6م.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم ، أن الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من السعوديين، هي: (يكتفى بإثبات واحد) أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر+ صورة من بطاقة العائلة وللمعلمين والمعلمات، ومن غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية وأصل رخصة القيادة السعودية وأصل جواز السفر الشخصي+ صورة من الإقامة الشخصية مع عدم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات، ويجب إحضار أحد الإثباتات السابقة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض ويعني ايش بلقى زود عن إلى عندنا والشافعي هو الله وحده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
الزعيم العالمي
اهههههههههههههههه عشنا وشفنا يالسعوديه، لوكان فيه نظام قوي كان مافكرو مجرد تفكير بهيك امور صعب يفكر فيها واحد عنده نفوذ وقوه واستطاعه فما بالك بمقيمين حمقى هههههه استغفر الله واتوب اليه مااقول غير عشنا وشفنا يابلد.

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