غوميز: سامي الجابر قال لي أنت القِطعة الناقصة للهلال

ماجد محمد (صدى):
قال مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز:" عندما فاوضني رئيس الهلال السابق سامي الجابر قال لي انت القِطعة الناقصة لنادي الهلال ".
وكان جوميز، أشار إلى بداية جيدة رفقة فريقه بدوري للمحترفين، هذا الموسم، على صعيد تسجيل الأهداف وصناعتها.
وفي خمس مباريات خاضها مع الهلال، بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، سجل صاحب الـ35 عاما 3 أهداف، وصنع مثلها لزملائه، متصدرا أفضل صانعي الأهداف بجانب خوان إنيور (العين) وعبد الله الحمدان ( الشباب ).
وحول النسخة الماضية للدوري، احتل جوميز وصافة ترتيب الهدافين، برصيد 27 هدفا، بفارق هدفين عن المتصدر عبد الرزاق حمد الله (النصر).