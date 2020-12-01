الأعداد السابقة للصحيفة

غوميز: سامي الجابر قال لي أنت القِطعة الناقصة للهلال

Time منذ ساعة
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غوميز: سامي الجابر قال لي أنت القِطعة الناقصة للهلال

ماجد محمد (صدى):
قال مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز:" عندما فاوضني رئيس ‎الهلال السابق سامي الجابر قال لي انت القِطعة الناقصة لنادي الهلال ".

وكان جوميز، أشار إلى بداية جيدة رفقة فريقه بدوري للمحترفين، هذا الموسم، على صعيد تسجيل الأهداف وصناعتها.

وفي خمس مباريات خاضها مع الهلال، بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، سجل صاحب الـ35 عاما 3 أهداف، وصنع مثلها لزملائه، متصدرا أفضل صانعي الأهداف بجانب خوان إنيور (العين) وعبد الله الحمدان ( الشباب ).

وحول النسخة الماضية للدوري، احتل جوميز وصافة ترتيب الهدافين، برصيد 27 هدفا، بفارق هدفين عن المتصدر عبد الرزاق حمد الله (النصر).

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض ويعني ايش بلقى زود عن إلى عندنا والشافعي هو الله وحده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
الزعيم العالمي
اهههههههههههههههه عشنا وشفنا يالسعوديه، لوكان فيه نظام قوي كان مافكرو مجرد تفكير بهيك امور صعب يفكر فيها واحد عنده نفوذ وقوه واستطاعه فما بالك بمقيمين حمقى هههههه استغفر الله واتوب اليه مااقول غير عشنا وشفنا يابلد.

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