بالصور..  الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح 

نواف السالم (صدى):
واصل نادي الهلال تدريباته، استعدادا لمواجهة الفتح مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فيما عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية.
وطبق المدير الفني رازفان لوشيسكو تدريبات تكتيكية متنوعة، كما اختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، وقد انضم أخصائي التغذية البرتغالي جواو أوليفيرا إلى طاقم الفريق.