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بالصور..  الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1279
بالصور..  الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح 

نواف السالم (صدى):
واصل نادي الهلال تدريباته، استعدادا لمواجهة الفتح مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فيما  عمد الجهاز  الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية.

 

وطبق المدير الفني رازفان لوشيسكو تدريبات تكتيكية متنوعة، كما اختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، وقد انضم أخصائي التغذية البرتغالي جواو أوليفيرا إلى طاقم الفريق.

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

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