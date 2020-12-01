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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم شعر الغزل وشروطه

Time منذ ساعة
Views 1623
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم شعر الغزل وشروطه

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم شعر الغزل وضوابطه وشروطه.

وقال الخثلان أن الغزل الفاحش الذي يدعو إلى الفواحش والمنكر أو إلى شيء من المحرمات والمنكرات فهذا محرم إلقاءه وكتابته ونشره

وأضاف الشيخ الخثلان أن العلماء حددوا في جواز الشعر الغزلي العفيف شروط وهي ألا يكون الغزل بامرأة معينة بما فيه من التعدي على عرض تلك المرأة، و ألا يكون من الغزل الفاحش الذي يدعو إلى الفواحش ويحرك النفوس ويدعو للمنكر، و ألا يرافقه معازف ، وأن لا يكون يسيرا.

وأكد الخثلان أنه في حال تحققت هذه الشروط الأربعة فلا بأس به .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض ويعني ايش بلقى زود عن إلى عندنا والشافعي هو الله وحده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلقيهم خير
الزعيم العالمي
اهههههههههههههههه عشنا وشفنا يالسعوديه، لوكان فيه نظام قوي كان مافكرو مجرد تفكير بهيك امور صعب يفكر فيها واحد عنده نفوذ وقوه واستطاعه فما بالك بمقيمين حمقى هههههه استغفر الله واتوب اليه مااقول غير عشنا وشفنا يابلد.

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