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شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة في 7 مدن 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1411
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة في 7 مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من حفر الباطن، والطائف، وتبوك، وينبع، وبيشة، وخميس مشيط.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير فريق أول/ كشوف المرتبات (الرياض) بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة، أو الموارد البشرية، أو علوم الكمبيوتر)، فني محاسبة/ مبيعات (عدة مدن): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

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