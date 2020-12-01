شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة في 7 مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من حفر الباطن، والطائف، وتبوك، وينبع، وبيشة، وخميس مشيط.
وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير فريق أول/ كشوف المرتبات (الرياض) بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة، أو الموارد البشرية، أو علوم الكمبيوتر)، فني محاسبة/ مبيعات (عدة مدن): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.
وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.