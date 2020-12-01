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منافسة قوية بين حمد الله وحجازي على جائزة آسيوية كبرى

Time منذ 39 دقيقة
Views 1535
منافسة قوية بين حمد الله وحجازي على جائزة آسيوية كبرى

طلال الغامدي (صدى):
قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بترشيح النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، لجائزة كبرى جديدة، لموسم 2020.

كان حمد الله، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سجل 7 أهداف، كما تصدر اللاعب قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، للموسم الثاني على التوالي.

كما رشح الاتحاد الآسيوي 7 لاعبين آخرين للفوز بجائزة أفضل لاعب شمال أفريقي في غرب آسيا موسم 2020، حيث ضمت كلا من "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، والجزائريين رايس مبولحي بعداد بونجاح وياسين براهيمي، والمغربيان عبد مهدي بن عطية وعبد الرزاق حمد لله، والتونسيان نعيم سليتي ويوسف مساكن"

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

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