منافسة قوية بين حمد الله وحجازي على جائزة آسيوية كبرى

طلال الغامدي (صدى):
قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بترشيح النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، لجائزة كبرى جديدة، لموسم 2020.
كان حمد الله، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سجل 7 أهداف، كما تصدر اللاعب قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، للموسم الثاني على التوالي.
كما رشح الاتحاد الآسيوي 7 لاعبين آخرين للفوز بجائزة أفضل لاعب شمال أفريقي في غرب آسيا موسم 2020، حيث ضمت كلا من "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، والجزائريين رايس مبولحي بعداد بونجاح وياسين براهيمي، والمغربيان عبد مهدي بن عطية وعبد الرزاق حمد لله، والتونسيان نعيم سليتي ويوسف مساكن"