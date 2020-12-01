الأعداد السابقة للصحيفة

مدير إدارة المرور يوضح سبب انخفاض معدل الحوادث "فيديو"

Time منذ 54 دقيقة
Views 1597
Comment 1
مدير إدارة المرور يوضح سبب انخفاض معدل الحوادث "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
أكد اللواء محمد البسامي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن هناك تحسن واضح وملموس في سلوك قائدي المركبات.

وأضاف أن الإدارة تطمح أن تتلاشى المخالفات المؤثرة على السلامة العامة , مشيرا إلى أنهم لديهم كادر بشري و آلي يعمل على مدار اليوم لرفع مستوى الضبط ، مما ساهم في انخفاض معدل الحوادث.

ومن جهته، قال بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق أن منظومة السلامة المرورية التي انطلقت منذ 3 أعوام بمشاركة 32جهة حكومية، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع ، وخفضت معدل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

أخر الأخبار

بالصور..  الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح 
بالصور..  الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح 
Time منذ 13 دقيقة Views 1272
بالصور.. رجال المرور يؤدون عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية
بالصور.. رجال المرور يؤدون عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية
Time منذ 22 دقيقة Views 1378
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة في 7 مدن 
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة في 7 مدن 
Time منذ 29 دقيقة Views 1406
انتبهي تطيحين من بين الجبال
انتبهي تطيحين من بين الجبال
Time منذ 34 دقيقة Views 379
طريقة الضبع في الصيد
طريقة الضبع في الصيد
Time منذ 35 دقيقة Views 453
مسن يبكي بعد ان تركه ابنائه بسبب اصابته بالكورونا
مسن يبكي بعد ان تركه ابنائه بسبب اصابته بالكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 302
منافسة قوية بين حمد الله وحجازي على جائزة آسيوية كبرى
منافسة قوية بين حمد الله وحجازي على جائزة آسيوية كبرى
Time منذ 39 دقيقة Views 1533
محرك طائرة ينفجر بعد إقلاعها في مطار الملك خالد 
محرك طائرة ينفجر بعد إقلاعها في مطار الملك خالد 
Time منذ 44 دقيقة Views 2105
مدير إدارة المرور يوضح سبب انخفاض معدل الحوادث "فيديو"
مدير إدارة المرور يوضح سبب انخفاض معدل الحوادث "فيديو"
Time منذ 54 دقيقة Views 1597
القبض على برلماني ودبلوماسيين في حفلة جنس 
القبض على برلماني ودبلوماسيين في حفلة جنس 
Time منذ ساعة Views 687