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الجبير: لو حدث فيضان أو زلزال في إيران سيحمل ظريف المملكة المسؤولية

Time منذ 9 دقائق
Views 1263
الجبير: لو حدث فيضان أو زلزال في إيران سيحمل ظريف المملكة المسؤولية

نايف السالم (صدى):
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير أنه يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.

وأضاف الجبير: "ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!" ٠

‏وأكد الجبير أن الاغتيالات لا تقرها المنلكة بأي شكل من الأشكال وليست من سياسته، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979.

وأشار إلى المملكة فقدت العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني.

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أحدث التعليقات

abuosamh
مشيرا إلى أنه للوقاية منها يحب إعطاء الأشخاص كمية كبيرة من السوائل لمنع الجفاف. هذه وقاية ام تخفيف الاعراض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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