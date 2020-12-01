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السديري: التعليم عن بُعد خيار إستراتيجي ولن نتخلي عنه مستقبلاً 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1260
السديري: التعليم عن بُعد خيار إستراتيجي ولن نتخلي عنه مستقبلاً 

عادل الحربي (صدى):
قال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري، إن التعليم عن بُعد لم يعد تعليم طوارئ أو مرتبطاً بجائحة كورونا، وإنما هو خيار إستراتيجي لا يمكن لنا التخلي عنه مستقبلاً.

وأشار إلى أن المملكة قدمت نموذجاً عالمياً مميزاً في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث وضعت سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، فحققت نجاحاً شهد له العالم، بأقل الخسائر على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن وزارة التعليم قبلت التحدي وعززت الوسيلة الوحيدة التي تحقق استمرارية التعليم وتفادي الأضرار الصحية الناجمة عن العدوى، فجمعت بين التباعد الاجتماعي وضمان جودة العملية التعليمية.

ويأتي ذلك خلال افتتاح السديري فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها جامعة الملك فيصل بعنوان "قياس الكفاءة التشغيلية في التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا وسبل تعزيزها"، بحضور رؤساء الجامعات، وبمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين.

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أحدث التعليقات

abuosamh
مشيرا إلى أنه للوقاية منها يحب إعطاء الأشخاص كمية كبيرة من السوائل لمنع الجفاف. هذه وقاية ام تخفيف الاعراض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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