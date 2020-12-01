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الدوسري يشارك أبرز نجوم العالم في مباراة خيرية

Time منذ 28 دقيقة
Views 1520
الدوسري يشارك أبرز نجوم العالم في مباراة خيرية

نواف السالم (صدى):
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإقامة مباراة خيرية كبرى، لمساعدة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة أبرز نجوم العالم.

وأوضحت تقارير صحفية أن الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة"، والبرتغالي كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، سيكونا في مقدمة نجوم العالم، المشاركين في هذا الحدث الخيري، بالإضافة إلى النجم المصري المبدع محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وأضافت أن "فيفا"، اختار سالم الدوسري، كممثل عن المملكة العربية السعودية، للمشاركة في المباراة الخيرية.

وفي وقت سابق، أعلن الدوسري بشكل صريح، حلمه في الاحتراف بأوروبا من جديد، وتكرار التجربة القصيرة الذي قضاها في الدوري الإسباني، مع فريق فياريال الإسباني.

وتناقلت أنباء عن رغبة عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية، التعاقد مع سالم الدوسري؛ أبرزهم: "ألميريا الإسباني، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي".

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abuosamh
مشيرا إلى أنه للوقاية منها يحب إعطاء الأشخاص كمية كبيرة من السوائل لمنع الجفاف. هذه وقاية ام تخفيف الاعراض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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