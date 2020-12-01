بالصور.. حسين عبدالغني يبدأ مهام عمله في النصر 

ماجد محمد (صدى):
بدأ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر الكابتن حسين عبدالغني مهام عمله.
وكان نادي النصر، أعلن تعيين نجم كرة القدم حسين عبد الغني، مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي، بعد قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على الفريق.
وأضاف نادي النصر في بيانه: " رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت أصدر قرارا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني - لاعب المنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي ".
يذكر أن حسين عبدالغني عاد إلى بيته النصر بعد نحو 4 أعوام من رحيله عن النادي، وهذه المرة مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم عوضًا عن عبدالرحمن الحلافي.