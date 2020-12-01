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بالصور.. حسين عبدالغني يبدأ مهام عمله في النصر 

Time منذ ساعة
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بالصور.. حسين عبدالغني يبدأ مهام عمله في النصر 

ماجد محمد (صدى):
بدأ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي ‎النصر الكابتن حسين عبدالغني مهام عمله.

وكان نادي النصر، أعلن تعيين نجم كرة القدم حسين عبد الغني، مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي، بعد قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على الفريق.

وأضاف نادي النصر في بيانه: " رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت أصدر قرارا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني - لاعب المنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي ".

يذكر  أن حسين عبدالغني عاد إلى بيته النصر بعد نحو 4 أعوام من رحيله عن النادي، وهذه المرة مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم عوضًا عن عبدالرحمن الحلافي.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

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