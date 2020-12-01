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محرك طائرة ينفجر بعد إقلاعها في مطار الملك خالد 

Time منذ 44 دقيقة
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محرك طائرة ينفجر بعد إقلاعها في مطار الملك خالد 

الرياض (صدى):
انفجر محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة 10 كيلومترات من مطارّ الملك خالدّ الدولي بالرياض؛ وجاء ذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

وقامت الفرق الطبية بالإجراءات الخاصة بتجميع وفرز الإصابات بموقعّ الحادث وإجراءات العـنايةّ الطبية وبقية الإجراءات بمركزّ العـنايةّ بالمصابين بمحطة الإطفاء.

وتمثلت الفرضية في الاستجابة بعد تلقي البلاغ إلى ساحة الطيران عبر بوابة الطوارئ المخصصة، والتمركز في منـطقة التجمع المحددة للفرق الطبية؛ حيث توجهت الفرق الطبية من قبل المشرف الميداني إلى منطقة CSF، مع مراعاة الالتزام بمسار الإسعافات داخل ساحة الطيران لنقل المصابين من منطقة CSF.

وشارك في الفرضية 19 سيارة إسعاف من جميع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض؛ حيث تم تجهيز هذه السيارات بالطواقم المؤهلة والمدربة وتزويدها بكامل الاحتياجات حيث تم توزيع الحالات على 9 مستشفيات، منها 4 تابعة للقطاع الصحي الخاص، و2 تابعة لوزارة الصحة، و3 للقطاعات الصحية الأخرى. وذلك بواقع 10 حالات لمستشفيات القطاع الخاص، و4 حالات لوزارة الصحة، و11حالة لمستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🚴‍♀️
مشكورين..بس بوه مخالفه مروريه على المرور بزاته...؟ اش هي دلحونه ... من يحزرها يفوز بسطل بليله بالشطه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راعيت واجب تسير وتقصد
سرحان
ايوه خلوها تعليم في المنازل ووفروا من استحداث مدارس وتعيين معلمين جدد مثل هذي السنة وخلوا الخريجين الجدد عاطلين باطلين برافو عليكم
محمد اقرار خان
الحمد لله والشكر لله ، المملكة فيها خير كثير، نتوكل على الله ونبدأ الإذن بالسفر مع الاحتراز والاشتراطات الصحية وإن شاء الله لايجيء اي شر في مملكة الخير بإذن الله ، ولايختاج الخوف بشرط الاشتراطات الصحية عند الذهاب والقدوم .

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