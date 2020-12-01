بالفيديو.. الحصيني يكشف عن سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم

علي القحطاني (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم، قائلا:" سُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم، نتيجة لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية 39 يومًا تبدأ مع موعد الانقلاب الشتوي بحسب ما أسماه أهل الجزيرة العربية".
وأضاف " الحصيني " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " تواصل " المذاع على قناة الرسالة:" المربعانية تشتد برودتها مع موعد الانقلاب الشتوي، وهي عبارة عن 3 نجوم ".
وأشار إلى أن العرب قسموا العام 28 طالعا، مبينا أن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في المملكة وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.
ووجه " الحصيني " نصائح لمن يخططون الخروج للبر قريبا، قائلا:" متابعة برامج أخبار الطقس، ومتابعة نصائح الدفاع المدني، ابتعدوا عن الأودية قدر المستطاع ".
https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788911118663685?s=12