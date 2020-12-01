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مدرب برشلونة يوضح أسباب اللعب بدون ميسي في دوري الأبطال

Time منذ ساعة
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مدرب برشلونة يوضح أسباب اللعب بدون ميسي في دوري الأبطال

وكالات (صدى):
تحدث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن كواليس قراره بإراحة ليونيل ميسي من مواجهة فرينكفاروزي المجري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كومان في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: " المهم بالنسبة لنا كان التأهل إلى الدور الثاني في دوري الأبطال، مهمتنا الآن هي تحقيق الفوز والبقاء في صدارة المجموعة ".

وحول البطاقة الصفراء لميسي في اللقاء الأخير، قال كومان: " نعرف أن هذا قانون، لكن الجميع يعرف لماذا ميسي فعل ذلك، لكن للأسف القرار ليس لي ولو كان عائد لي لما اعطيته بطاقة ".

وعن إراحة ميسي، لفت كومان: " بالتأكيد ميسي يحب اللعب دائمًا وهذه عقلية جيدة، لكن قبل كل قرار أنا اتحدث مع اللاعبين، واناقشهم ومن ثم يكون القرار النهائي لي "، مردفا:" نحن نلعب كل 3 أيام ولدينا جدول مزدحم لذلك فضلت إراحته ".

وتابع: " ليو هو ليو، لديه أهمية كبيرة في الهجوم بسبب التحركات التي يقوم بها والجودة في تمريراته، وليس من الممكن دائمًا تسجيل 30 هدفًا لكنه مهم جدًا ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
بغوا يعدمون بعضهم بسبب خنزير .. قدرهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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