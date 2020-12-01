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رسالة مهمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للجماهير

Time منذ ساعة
Views 1669
رسالة مهمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للجماهير

طلال الغامدي (صدى):
وجهت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، رسالة للزوار والجماهير بالتزامن مع مواجهة الأخطار المحتملة من تساقط الأمطار، بعد استمرار تلبد الغيوم على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ودعت إدارة المهرجان لجان التحكيم والعاملين في الميدان إلى ضرورة توخي الحذر، وسط توفير جميع وسائل السلامة للجماهير والزوار.

وقامت الإدارة بتجهيز منطقة التخييم في المنطقة المجاورة لأرض المهرجان بمنطقة "الصياهد الجنوبية للدهناء" شمال شرق الرياض، لاستقبال الزوار والمشاركين، وقد نصب العديد من المستثمرين الخيام بأشكال وأحجام مختلفة، لاستعراضها أمام الزوار المتوقع استقطابهم حتى ١٤ يناير من العام المقبل.

يجدر الإشارة إلى أنه انطلق اليوم الثلاثاء مهرجان دخول فئة "الدق" من لون "المجاهيم" عند الساعة السابعة صباحاً، إضافة إلى التحكيم في فئة "الفحل المنتج" من لون "المجاهيم"، وقد عمل المنظمون والحكام في أجواء ماطرة أضافت الكثير من البهجة على أجواء المهرجان.

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أحدث التعليقات

abuosamh
مشيرا إلى أنه للوقاية منها يحب إعطاء الأشخاص كمية كبيرة من السوائل لمنع الجفاف. هذه وقاية ام تخفيف الاعراض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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