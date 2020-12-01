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شاهد.. باحث يكشف قصة " قصور الفوطة " بالرياض

Time منذ 32 دقيقة
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شاهد.. باحث يكشف قصة " قصور الفوطة " بالرياض

حمود العنزي (صدى):
تحدث الباحث التاريخي فهد محمد الفريج عن قصة قصور الفوطة بالرياض، قائلا:"  الحديقة منذ عام 1350 هجريا " 1931 ميلاديا " استوطن فيها رجل من أهل البادية يدعى ابن فوطة القحطاني ".

وأضاف " الفريج " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" ولما جاء الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسكن في حي المربع عام 1357 هجريا " 1938 ميلاديا " وأوكل لابن فوطة القحطاني رعاية الإبل ".

وأشار " الفريج ":" العمائر أقيمت  على أنقاض القصور القديمة مثل قصر الأمير  بندر بن عبدالرحمن-رحمه الله- وبجواره قصر الأمير عبدالرحمن وقصر الأمير متعب وقصر الأمير فهد بن محمد وقصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
بغوا يعدمون بعضهم بسبب خنزير .. قدرهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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