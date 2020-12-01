الأعداد السابقة للصحيفة

سفارة المملكة في لاهاي تدعو المواطنين للإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة 

Time منذ ساعة
Views 1473
سفارة المملكة في لاهاي تدعو المواطنين للإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة 

الرياض (صدى):
دعت سفارة المملكة في لاهاي المواطنين المقيمين بهولندا إلى الإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة.

وأضافت سفارة المملكة في لاهاي:" نود إحاطة المواطنيين المقيمين في مملكة هولندا إلى أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء ١ ديسمبر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا داخل الأماكن العامة مثل المباني الحكومية والمحلات التجارية، والمطارات، والفنادق "، لافتة:" هناك غرامة مالية لمن يخالف ذلك ".

وكان إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، وصل إلى 531 ألفا و930 حالة، حيث أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس قد بلغ 9453 حالة، في حين تعافى من المرض 6947 من المصابين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
بغوا يعدمون بعضهم بسبب خنزير .. قدرهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

أخر الأخبار

رسالة مهمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للجماهير
رسالة مهمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للجماهير
Time منذ 4 دقائق Views 1129
شاهد.. فيديو جديد لـ إلهام الفضالة يثير التساؤلات
شاهد.. فيديو جديد لـ إلهام الفضالة يثير التساؤلات
Time منذ 20 دقيقة Views 256
طرد امرأة من الطائرة بسبب كمام
طرد امرأة من الطائرة بسبب كمام
Time منذ 23 دقيقة Views 247
امرأة تتسبب بحادث شنيع
امرأة تتسبب بحادث شنيع
Time منذ 23 دقيقة Views 252
للفنون جنون
للفنون جنون
Time منذ 23 دقيقة Views 228
شاهد.. باحث يكشف قصة " قصور الفوطة " بالرياض
شاهد.. باحث يكشف قصة " قصور الفوطة " بالرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1403
أسماء المنتجات المطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
أسماء المنتجات المطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
Time منذ 37 دقيقة Views 1385
مدرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد: هدفنا تحقيق اللقب في البطولة العربية
مدرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد: هدفنا تحقيق اللقب في البطولة العربية
Time منذ 44 دقيقة Views 1466
بالفيديو.. جريان سيل في شعيب السهل بالقصيم
بالفيديو.. جريان سيل في شعيب السهل بالقصيم
Time منذ 56 دقيقة Views 1618
سفارة المملكة في لاهاي تدعو المواطنين للإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة 
سفارة المملكة في لاهاي تدعو المواطنين للإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة 
Time منذ ساعة Views 1473