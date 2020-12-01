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التأمينات الاجتماعية: تغيير موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم في حالة واحدة

Time منذ ساعة
Views 2161
التأمينات الاجتماعية: تغيير موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم في حالة واحدة

نايف السالم (صدى):
أكدت التأمينات الاجتماعية أن موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم وفق ما يتضمنه نظام التأمينات الاجتماعية ولا يمكن تغيير هذا الموعد إلا عند تغيير النظام بحسب جهات الاختصاص المعنية بالتعديل.

وأوضحت التأمينات أن المؤسسة تصرف المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث إن المعاش الذي يُصرف أول شهر ديسمبر هو معاش شهر ديسمبر، والمعاش الذي يُصرف أول شهر يناير هو معاش شهر يناير وهكذا في جميع أشهر العام.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب التأمينات الاجتماعية من مواطن يطلب تعديل المعاش التقاعدي ليكون يوم 26 بدلًا من الأول من الشهر الميلادي.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
بغوا يعدمون بعضهم بسبب خنزير .. قدرهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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