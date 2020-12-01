الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة الانضباط تصدر قرارات جديدة أبرزها تغريم نادي النصر

Time منذ 11 دقيقة
Views 1369
Comment 1
لجنة الانضباط تصدر قرارات جديدة أبرزها تغريم نادي النصر

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدة قرارات بحق عدد من اللاعبين في نادي النصر والقادسية والباطن والهلال.

وقررت ‏‎لجنة الانضباط إيقاف كل من يوسف الجبلي لاعب ‎الباطن و منصور عادل لاعب ‎القادسية مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهم المشاركة فيها، و الزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لكل لاعب.

‏‎ وغرمت اللجنة نادي ‎النصر مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة ‎الهلال النصر، ‏‎ وتغريم نادي ‎الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة ‎الهلال النصر .

‏وعاقبت لاعب نادي ‎الهلال محمد البريك 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة في مباراة ‎الهلال النصر .

‏‎ تغرم لاعب نادي ‎الهلال محمد جحفلي 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، وغرمت لاعب نادي ‎النصر ‎امرابط 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، كما ‏‎ غرمت اللاعب أيمن يحيى 30 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ‎الهلال النصر .

‏‎ وقررت تغريم لاعب نادي ‎النصر بيتروس 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ‎الهلال النصر و 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتغريم نادي ‎الشباب مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة ‎الأهلي الشباب .

Time واتساب

أحدث التعليقات

hdudv
مو بس النصر تغرم فيه انديه ثانيه معاها بس دايم النصر علامه فارقه وسبب لجذب الانتباه عالمي يالنصر واستثنائي فعلا 👌🏻
محمد
قطع الاعناق ولاقطع الارزاق، اخذوا عليهم تعهد خطي ويتأدبون
نادر
فعلا الجنسية البغالية المتواجدة عندنا من اوسخ البشر وقذرين...نتمني اخراجهم من البلد
جاسم
هذا طبيعي والسبب الحسد صديقك يقلب عليك اذا كنت ناجح في عملك وحياتك
نادر
الصرامي مع النصر ماله موقع فقط بالاسم.. اما في البرامج يلعلع

أخر الأخبار

التأمينات الاجتماعية: تغيير موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم في حالة واحدة
التأمينات الاجتماعية: تغيير موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم في حالة واحدة
Time منذ دقيقتين Views 1058
لجنة الانضباط تصدر قرارات جديدة أبرزها تغريم نادي النصر
لجنة الانضباط تصدر قرارات جديدة أبرزها تغريم نادي النصر
Time منذ 11 دقيقة Views 1369
مسنة تطلق النار امام ابنائها
مسنة تطلق النار امام ابنائها
Time منذ 12 دقيقة Views 146
لحظة سقوط نيزك
لحظة سقوط نيزك
Time منذ 13 دقيقة Views 182
صاحبة اطول شعر في العالم
صاحبة اطول شعر في العالم
Time منذ 13 دقيقة Views 166
طبيب نفسي يوضح كيفية تغلبه على الاكتئاب والرهاب الاجتماعي " فيديو " 
طبيب نفسي يوضح كيفية تغلبه على الاكتئاب والرهاب الاجتماعي " فيديو " 
Time منذ 16 دقيقة Views 1322
يوكوهاما يعمق جراح جيونبوك في دوي أبطال آسيا 
يوكوهاما يعمق جراح جيونبوك في دوي أبطال آسيا 
Time منذ 24 دقيقة Views 1350
بالفيديو.. مساعد مدرب ضمك يُشهر إسلامه ويغير اسمه
بالفيديو.. مساعد مدرب ضمك يُشهر إسلامه ويغير اسمه
Time منذ 39 دقيقة Views 1851
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1604
بالفيديو.. عضو بمجلس الشورى يوضح أبرز التعديلات بمشروع نظام جمع التبرعات
بالفيديو.. عضو بمجلس الشورى يوضح أبرز التعديلات بمشروع نظام جمع التبرعات
Time منذ ساعة Views 1472