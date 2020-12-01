لجنة الانضباط تصدر قرارات جديدة أبرزها تغريم نادي النصر

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدة قرارات بحق عدد من اللاعبين في نادي النصر والقادسية والباطن والهلال.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف كل من يوسف الجبلي لاعب الباطن و منصور عادل لاعب القادسية مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهم المشاركة فيها، و الزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لكل لاعب.
وغرمت اللجنة نادي النصر مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال النصر، وتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال النصر .
وعاقبت لاعب نادي الهلال محمد البريك 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة في مباراة الهلال النصر .
تغرم لاعب نادي الهلال محمد جحفلي 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، وغرمت لاعب نادي النصر امرابط 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، كما غرمت اللاعب أيمن يحيى 30 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة الهلال النصر .
وقررت تغريم لاعب نادي النصر بيتروس 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة الهلال النصر و 1000 ريال لإمتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتغريم نادي الشباب مبلغ 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي الشباب .