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يوكوهاما يعمق جراح جيونبوك في دوي أبطال آسيا 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1347
يوكوهاما يعمق جراح جيونبوك في دوي أبطال آسيا 

نواف السالم (صدى):
عمق فريق يوكوهاما مارينوس الياباني جراح نظيره جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل يوكوهاما منذ الدقيقة 17 عن طريق تيراتون بنماثان، قبل أن يضيف ماركوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما في الدقيقة 54 سجل جيونبوك هدف تقليص الفارق عن طريق جوستاجول، قبل أن يعود يوكوهانا ويضيف الهدف الثالث عن طريق تيروهيتو ناكاجاوا في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 84 أحرز سونج بيوم كيون مدافع الفريق الكوري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليضيف الهدف الرابع ليوكوهاما.

ورفع يوكوهاما رصيده إلى 12 نقطة متصدراً ترتيب المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن شنجهاي إيست آسيا الصيني، وثماني نقاط عن جيونبوك موتورز صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل سيدني الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، ليضمن تأهله للدور المقبل.

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أحدث التعليقات

hdudv
مو بس النصر تغرم فيه انديه ثانيه معاها بس دايم النصر علامه فارقه وسبب لجذب الانتباه عالمي يالنصر واستثنائي فعلا 👌🏻
محمد
قطع الاعناق ولاقطع الارزاق، اخذوا عليهم تعهد خطي ويتأدبون
نادر
فعلا الجنسية البغالية المتواجدة عندنا من اوسخ البشر وقذرين...نتمني اخراجهم من البلد
جاسم
هذا طبيعي والسبب الحسد صديقك يقلب عليك اذا كنت ناجح في عملك وحياتك
نادر
الصرامي مع النصر ماله موقع فقط بالاسم.. اما في البرامج يلعلع

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