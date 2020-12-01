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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 52 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

hdudv
مو بس النصر تغرم فيه انديه ثانيه معاها بس دايم النصر علامه فارقه وسبب لجذب الانتباه عالمي يالنصر واستثنائي فعلا 👌🏻
محمد
قطع الاعناق ولاقطع الارزاق، اخذوا عليهم تعهد خطي ويتأدبون
نادر
فعلا الجنسية البغالية المتواجدة عندنا من اوسخ البشر وقذرين...نتمني اخراجهم من البلد
جاسم
هذا طبيعي والسبب الحسد صديقك يقلب عليك اذا كنت ناجح في عملك وحياتك
نادر
الصرامي مع النصر ماله موقع فقط بالاسم.. اما في البرامج يلعلع

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