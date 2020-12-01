ضاحي خلفان: اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين ليس امرًا جديدًا

أبوظبي (صدى):
علق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زادة قرب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال خلفان : " اغتيال العلماء النوويين الايرانيين ليس امرا جديدا..من سنوات وهم يتم اغتيالهم في ايران وفي قلب طهران وفي ايران التي لا يدخل اليها إلا اهلها تقريبا"
وأضاف : " الجديد أن تصريحا لوزير الخارجية الإيراني يتهم فيه المملكة العربية السعودية باغتيال محسن فخري...معالي الوزير...انت وزير خارجية فعلا".
وتابع أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى المملكة قبل أيام من اغتيال محسن فخري دليلا لديه على تورط المملكة..تعرف معنى الدليل معالي الوزير".
وأكد أن الجميع يرفض الاغتيالات والعمليات الإرهابية، قائلًا " لكن عمرنا ما سمعنا ايران تندد بعمل ارهابي...لا على الصعيد الاقليمي ولا الدولي...بل تعلي من شأنه".
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