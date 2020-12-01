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الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لـ "السومة" بمميزات خاصة

Time منذ 12 دقيقة
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الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لـ "السومة" بمميزات خاصة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر اليوم الثلاثاء بدء تفاوض إدارة الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة .

وأشارت إلى أن النادي سيقدم عرضاً شفهياً للاعب ومميزات خاصة له في عقده الجديد، وفقاً للإقتصادية . .

ونجح "السومة " في منافسة ناصر الشمراني كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين بعد أن سجل هدف الأهلي الأول في شباك الفيصلي في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراه .

وحقق السومة مع الأهلي 126 هدف خلال 137 مباراه في منذ موسم 2014 – 2015 ، فضلاً عن 18 تمريره حاسمة .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ضربة مدمرة وجهت لي بزعم خاطيء كاذب وبهتان رخيص لاذع وإجراء ظالم غير منصف ولا واعد
fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر

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