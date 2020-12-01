الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لـ "السومة" بمميزات خاصة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر اليوم الثلاثاء بدء تفاوض إدارة الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة .
وأشارت إلى أن النادي سيقدم عرضاً شفهياً للاعب ومميزات خاصة له في عقده الجديد، وفقاً للإقتصادية . .
ونجح "السومة " في منافسة ناصر الشمراني كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين بعد أن سجل هدف الأهلي الأول في شباك الفيصلي في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراه .
وحقق السومة مع الأهلي 126 هدف خلال 137 مباراه في منذ موسم 2014 – 2015 ، فضلاً عن 18 تمريره حاسمة .