بالفيديو.. شاب يطالب باستخراج جثة مارادونا لإجراء "DNA"

وكالات (صدى):
طالب شاب يدعى سانتياجو لارا، بإستخراج جثة لاعب كرة القدم الراحل دييجو ارماندو مارادونا من أجل إثبات نسبه له.
وتقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما بطلب لأخذ عينات من الحمض النووى حتى يمكن إجراء الاختبار الخاص بإثبات النسب.
وأكد أن والدته توفيت وهو في عمر 3 سنوات، ولم يكن يعلم حينها من هو والده، مضيفا أنه كان يشبه وهوصغير "مارادونا".
ولفت إلى أن محامي والدته أخبره وهو في عمر 13 عاما أنه ابن اللاعب الراحل، مضيفا أنه حاول التواصل مع أخوته إلا أنه لم يتمكن من ذلك لذلك توقف في البحث عنهم.
الجدير بالذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هناك 6 أشخاص يرغبون فى إخراج جثة "مارادونا" من أجل إثبات نسبهم له.