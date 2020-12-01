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بالفيديو.. شاب يطالب باستخراج جثة مارادونا لإجراء "DNA"

Time منذ 57 دقيقة
Views 1375
بالفيديو.. شاب يطالب باستخراج جثة مارادونا لإجراء "DNA"

وكالات (صدى):
طالب شاب يدعى سانتياجو لارا، بإستخراج جثة لاعب كرة القدم الراحل دييجو ارماندو مارادونا من أجل إثبات نسبه له.

وتقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما بطلب لأخذ عينات من الحمض النووى حتى يمكن إجراء الاختبار الخاص بإثبات النسب.

وأكد أن والدته توفيت وهو في عمر 3 سنوات، ولم يكن يعلم حينها من هو والده، مضيفا أنه كان يشبه وهوصغير "مارادونا".

ولفت إلى أن محامي والدته أخبره وهو في عمر 13 عاما أنه ابن اللاعب الراحل، مضيفا أنه حاول التواصل مع أخوته إلا أنه لم يتمكن من ذلك لذلك توقف في البحث عنهم.

الجدير بالذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هناك 6 أشخاص يرغبون فى إخراج جثة "مارادونا" من أجل إثبات نسبهم له.

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أحدث التعليقات

fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر
البسطويسي
بص حضرتك ، اكثرهم شهادات مضروبة ، اطباء ومهندسين وكل شي

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